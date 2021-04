Ethisch hacker Inti De Ceukelaire heeft in het paasweekend een website ontwikkeld waar je kan controleren of je gegevens op straat zijn beland bij het recente Facebook-lek. Meer dan drie miljoen Belgen zouden door dat lek getroffen zijn.

In totaal zouden bij het recente Facebook-lek gegevens van een half miljard mensen te grabbel zijn gegooid. Daaronder ook drie miljoen Belgen en vijf miljoen Nederlanders. 'Het lek ontstond door een bug met telefoonnummers', stelt ethisch hacker Inti De Ceukelaire op de website Benikerbij.nl die hij samen met security analyst Martijn Luyckx in allerijl bouwde.

Het invoeren van je (Belgische of Nederlandse) telefoonnummer volstaat om te verifiëren of jouw gegevens ook zijn gelekt. De Ceukelaire benadrukt dat zijn site zelf geen data van gebruikers bijhoudt.

Blijkt via de website dat jouw telefoonnummer tot de gelekte data behoort? Wees dan voorzichtig met berichten (sms, WhatsApp) van afzenders die je niet kent, zeker als daar ook nog links naar sites in staan. De kans is groot dat het dan om een hacker gaat die je naar een malafide webadres wil lokken, om je daar nog meer persoonlijke gegevens afhandig te maken, zoals financiële informatie of inloggegevens.

De website Benikerbij.nl. © IDC/ML

