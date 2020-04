Facebookgebruikers die foutieve informatie over covid-19 liken, delen of er commentaar op geven, krijgen binnenkort een melding als achteraf blijkt dat het om foute informatie gaat.

Als een bericht op Facebook als vals wordt gemarkeerd door Facebook's onafhankelijke factcheckers, bestaande uit professionele nieuwsorganisaties, dan krijgt wie er in het verleden op gereageerd heeft of doorklikte een melding dat het om foute informatie ging. Ook worden ze daarbij doorverwezen naar de WHO of de FOD Volksgezondheid.

Facebook hanteert die aanpak al langer voor fake news in het algemeen. Daarbij laat het weten dat het intussen honderdduizenden posts heeft verwijderd die de richtlijnen van het sociaal netwerk hebben overtreden. De uitzondering zijn uitspraken van politici.

De melding van Facebook komt er net nadat campagneplatform Avaaz naar buiten komt met een eigen onderzoek waarbij het 104 posts en video's op Facebook onderzocht die door factcheckers als onwaar werden bestempeld. Gemiddeld duurde het 22 dagen tussen het verschijnen tot Facebook een bericht als misinformatie labelde. Ook bleef een groot deel van de ontkrachte verhalen zonder label circuleren.

Facebook is wel het enige platform is dat gebruikers inlicht bij misinformatie en het platform steekt veel energie in het voorkomen dat fake news ongestoord blijft circuleren. Recent kondigde het bedrijf aan dat het die aanpak ook in België zou uitbreiden in samenwerking met Knack, een zusterpublicatie van Data News, en DPA.

Maar de aanpak betekent voor alle duidelijkheid niet dat wie geen melding krijgt, geen fake news heeft gelezen. Zo zijn de meeste factchecks gebaseerd op Engelstalige content en wordt niet alles gecontroleerd. Maar het sociaal netwerk probeert op deze manier wel zo veel mogelijk te doen om het probeem in te dijken.

