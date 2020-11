Een extreemrechts racistisch netwerk met meer dan tachtigduizend geïnteresseerden werd door Facebook niet aangepakt, ook al was het bedrijf voor de bewuste groep gewaarschuwd.

Het netwerk, dat zowel op Facebook als Instagram actief is, omvat meer dan veertig sites rond neonazisme, verkoopt merchandising met onder meer SS-symbolen en stickers die een Amerikaan verheerlijken die recent twee zwarte Black Lives Matters protesteerders neerschoot.

Dat het netwerk actief is op Facebook werd twee jaar geleden al gesignaleerd, zegt Imran Ahmen, hoofd van het Britse Centre for Countering Digital Hate (CCDH) aan The Guardian. Maar het bedrijf nam geen stappen om hun pagina's op te doeken.

Het is een voorbeeld uit een breder rapport dat CCDH opstelde over hoe Facebook wordt ingezet om neonazistische groepen te financieren. Zo zijn er pagina's met namen als 'Gas Chambers', waar bezoekers worden doorverwezen naar sites waar producten te koop zijn die extreemrechtse groeperingen financieren.

'Facebook's management brengt de publieke veiligheid in gevaar door toe te laten dat neonazi's hun activiteiten laten financieren via Facebook en Instagram,' zegt Imran Ahmen, hoofd van het CCDH aan The Guardian. 'Facebook werd hier twee jaar geleden over ingelicht en heeft er niet naar gehandeld.'

Intussen opgedoekt

Intussen heeft Facebook wel actie ondernomen, nadat de Britse krant The Observer contact opnam met Facebook over de problematiek. Het sociale netwerk erkent dat het nog werk op de plank heeft, maar zegt daarbij dat het voortdurend werkt aan haar technologie om zulk materiaal te verwijderen.

Die uitleg geeft Facebook intussen al meerdere jaren. Het bedrijf slaagde er de afgelopen tien jaar immers wel in om een systeem op te zetten dat haar gebruikers profileert en volgt doorheen het hele internet. Toch blijft racisme of neonazisme voor het bedrijf te moeilijk om voldoende op te sporen.

