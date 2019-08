Facebook maakt werk van zijn plannen om de verschillende platformen van het bedrijf, Instagram, WhatsApp en Facebook Messenger, op technisch vlak samen te brengen. Het is begonnen met het linken van de chatdiensten in Instagram en Facebook Messenger.

Facebook is de chatfunctie in Instagram volledig aan het herbouwen met Facebook Messenger-technologie. Dat schrijft nieuwsagentschap Bloomberg op basis van ingewijden. Bedoeling is dat Instagram-gebruikers zo kunnen chatten met mensen op Facebook Messenger. Beide platformen zijn op dit moment nog volledig gescheiden.

Instagram is eigendom van Facebook sinds 2012, maar kon lange tijd op zichzelf staan. Vorig jaar besloot CEO Mark Zuckerberg dat gebruikers van zijn verschillende platformen, zoals Instagram, WhatsApp en Messenger, met elkaar moeten kunnen babbelen, ongeacht het platform waarop ze zitten. Daartoe moet de back-end van de verschillende diensten met elkaar geïntegreerd worden.

De beslissing kreeg kritiek omdat daarmee ook de data van de verschillende diensten kan worden samengebracht. Facebook is in het (recente) verleden niet altijd even voorzichtig geweest in het omgaan met persoonlijke gegevens. Zuckerbergs aankondiging viel ook op omdat ze komt op een moment dat activisten en politici als Elisabeth Warren oproepen om het bedrijf te splitsen. Ook de FTC, de Amerikaanse kartelwaakhond, is een onderzoek gestart naar het aankoopbeleid van Facebook, waarmee het onder meer wil kijken of het WhatsApp en Instagram heeft gekocht in een poging eventuele concurrentie tegen te gaan. Met een eengemaakte back-end, zou er alvast op technisch vlak een drempel zijn om de bedrijven op te splitsen.