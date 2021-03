Facebook is bezig met de ontwikkeling van een polsband waarmee je in een virtuele omgeving kunt communiceren door je vingers te bewegen. De polsband moet gecombineerd worden met een AR-bril.

Het systeem gebruikt elektromyografie (EMG) om signalen in de zenuwen van de polsen om te zetten in digitale commando's. EMG is een techniek waarbij de elektrische activiteit van spieren wordt gemeten. Volgens Facebook kunnen de signalen zo precies worden opgevangen dat EMG een vingerbeweging van slechts een millimeter opmerkt.

Hoewel Facebook nog niet bekend heeft gemaakt wanneer de polsband verkrijgbaar is, heeft het bedrijf wel in een video laten zien hoe het werkt. In de video is de polsband te zien: een stoffen band met daarop een apparaatje, net wat groter dan een flink horloge. Door met de vingers te knijpen kan op een AR-bril worden in- of uitgezoomd, een object worden aangetikt en nog veel meer.

Op dit moment is Facebook van plan om EMG voor slechts een of twee vingerbewegingen te gebruiken. Het bedrijf noemt dit 'intelligente clicks'. Maar in de toekomst verwacht het bedrijf met de signalen virtuele objecten en oppervlaktes volledig te kunnen beheersen.

