Facebook wil personeel ook na de versoepeling van coronamaatregelen toestaan om vanuit huis te werken. Het bedrijf is daarbij van plan om werknemers in 'goedkopere' regio's minder te betalen.

Met de nieuwe thuiswerkpolicy hoopt de socialmediagigant ook meer personeel aan te nemen dat altijd op afstand zal werken, zodat de keuze uit technologisch talent niet alleen beperkt blijft tot steden waar Facebook kantoren heeft. Hij ziet daar mogelijk ook een opportuniteit, omdat het bedrijf van plan is om het salaris van werknemers aan te passen aan hun locatie, zo zegt hij aan nieuwszender CNBC. De streek rond San Francisco, waar Facebook zijn hoofdkwartier heeft, is een van de duurste plekken om te wonen in de VS. Medewerkers die vanuit een meer landelijke locatie werken, zouden onder het systeem waarschijnlijk minder betaald worden.

Topman Mark Zuckerberg zei in een interview dat mogelijk de helft van al het personeel van Facebook binnen vijf tot tien jaar permanent op afstand zal werken. De ervaringen met lockdowns en thuiswerken laten volgens hem zien dat de productiviteit van personeel daar niet onder lijdt.

Facebook sloot zijn hoofdkwartier begin maart als voorzorgsmaatregel tegen coronabesmettingen. Het bedrijf, dat eind maart wereldwijd 48.000 mensen in dienst had, gaf medewerkers eerder al de mogelijkheid om tot het einde vanuit huis of een andere alternatieve locatie te werken.

Zuckerberg is niet de eerste topman van een socialmediabedrijf dat werken op afstand permanent wil invoeren. Recent kondigde Jack Dorsey, topman van zowel Twitter als fintechbedrijf Square, hetzelfde voor zijn personeel aan.

