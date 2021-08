is redacteur bij Data News

Messenger krijgt voortaan de optie om berichten na een tijd te laten verdwijnen. Ook zijn video- en audiogesprekken voortaan end-to-end geëncrypteerd.

Messenger had sinds 2016 al versleuteling voor tekstberichten. Dat wordt nu uitgebreid met encryptie voor audio- en videogesprekken. Dat verkleint de kans drastisch dat een gesprek kan worden onderschept door hackers of criminelen.

Tegelijk maakt Messenger het mogelijk om chatberichten automatisch te laten verdwijnen na een bepaalde tijd. Dat kan gaan van 5 seconden tot 24 uur. Een functie die concurrenten zoals Signal al langer aanbieden

Instagram

Binnenkort wil Facebook de end-to-end encryptie ook testen bij groepschats en groepsgesprekken in Messenger. Ook op Instagram gaat het testen uitvoeren met versleutelde privéberichten.

