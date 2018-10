Facebook misleidde video-adverteerders zwaarder dan eerst gedacht

Twee jaar geleden raakte bekend dat Facebook door een rekenfout de populariteit van advertentievideo's had opgeblazen. Daardoor leek het alsof de gemiddelde kijktijd voor video's veel hoger lag op Facebook dan op concurrerende platformen als YouTube of Twitter.

Facebook deed het probleem destijds af als een rekenfout die pas recent werd ontdekt en kort nadien al werd aangepakt. Ook al werd de gemiddelde kijktijd van een video zo opgeblazen met 60 tot 80 procent en werd de fout niet meteen openlijk bekendgemaakt.

Nu tonen documenten uit een rechtszaak van adverteerders aan dat Facebook al veel langer op de hoogte was en dat het probleem veel groter is dan dat het eerst beweerde.

Zo stelden sommige adverteerders al in 2015 de werkelijke kijktijd in vraag, maar deed het bedrijf gedurende een jaar niets om zijn statistieken accurater te maken. Volgens de documenten, die de Wall Street Journal kon inkijken, ontdekte Facebook het probleem al in januari 2015, en wist het enkele maanden nadien dat dit aan een foute berekenmethode lag.

Van 80 naar 900 procent

Ook de mate waarin de kijkcijfers werden opgeblazen blijkt vele malen groter dan gedacht. Facebook beweerde destijds dat de cijfers door de fout 60 tot 80 procent hoger lagen dan de werkelijke kijktijd. De documenten, afkomstig uit Facebook's interne keuken, spreken nu van 150 tot 900 procent.

Facebook wordt in de rechtszaak nu beschuldigd van fraude gezien het bewust zijn eigen fout verborg en adverteerders misleidde waardoor deze sneller geneigd waren om in te zetten op video en deze bij Facebook tegen betaling te plaatsen.

Facebook ontkent

Facebook heeft intussen in verschillende Amerikaanse media met klem ontkend dat het probleem werd verborgen en zegt dat het partners heeft ingelicht zodra het de fout ontdekte. Al is dat rechtstreeks in strijd met de documenten van Facebook die in de rechtszaal openbaar werden gemaakt.

Voor de sociale netwerksite staat er alvast veel op het spel. Hoewel het bedrijf al het hele jaar door wordt belaagd met privacyschandalen die gebruikers treffen, zijn adverteerders de werkelijke klanten van het bedrijf. Het bedrijf haalt vandaag zo'n 97 procent van haar omzet van adverteerders. Als zij niet langer geloven wat Facebook hun belooft, dan wacht het bedrijf een woelige financiële tijd.