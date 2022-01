John Pinette, die de voorbije drie jaar aan het hoofd stond van communicatie voor Facebook, ondertussen hernoemd tot Meta, verlaat het bedrijf.

Pinette verzorgde communicatie voor het felgeplaagde bedrijf sinds 2019. 'We danken John voor zijn positieve bijdragen tijdens een intense periode in de geschiedenis van het bedrijf', aldus een woordvoerder van Meta in een persmededeling.

John Pinette stonds sinds 2019 aan het hoofd van communicatie bij de socialemediagigant. In die periode moest hij onder meer de communicatie regelen over gelekte rapporten dat Facebook probeerde Android-gebruikers te tracken, gelekte rapporten waaruit moet blijken dat Facebook politieke inmengingen van dictatoriale regimes toelaat, gelekte documenten waaruit blijkt dat Facebook weet dat zijn platformen schade aanrichten, en een hele reeks boetes rond monopolie en machtsmisbruik.

Het is niet duidelijk waarom Pinette nu vertrekt, en waar hij eventueel naartoe gaat. Voor hij bij Facebook aan de slag ging werkte hij onder meer voor Google en Microsoft. Hij wordt in zijn rol voorlopig vervangen door Chris Norton, tot nu toe vicepresident International Communications.

