Facebook-moederbedrijf Meta Platforms moet ervoor zorgen dat gebruikers van het platform geen adresgegevens of telefoonnummers van anderen kunnen delen. Dat zegt de raad van toezicht van het bedrijf, het Oversight Board.

Het is voor het eerst dat de raad zich uitspreekt over het bekendmaken van adresgegevens, ook wel doxing genoemd. Ook als de privégegevens publiekelijk verkrijgbaar zijn, zouden ze niet gedeeld mogen worden, zegt die nu. Doxing kan leiden tot intimidatie en stalking. Vaak zijn het bijvoorbeeld de thuisadressen van politici of bekende mensen, die worden openbaar gemaakt.

Volgens de huidige regels mogen gebruikers geen informatie over zichzelf of anderen delen waarmee zij te identificeren zijn, maar kan Meta wel berichten toestaan zoals het posten van iemands adres als dit wordt gezien als 'publieke informatie'.

Interne richtlijnen

De interne richtlijnen voor werknemers van Meta die berichten op het platform controleren stellen dat informatie niet privé is als die ten minste door vijf nieuwsbronnen is gepubliceerd of als die informatie publiek verkrijgbaar is. De raad wil dat deze vrijstelling geschrapt wordt en dat uitzonderingen hierop die als nieuwswaardig worden gezien consequent worden toegepast. Ook mag Meta berichten laten staan met daarin afbeeldingen van iemands huis als het huis het onderwerp is van een nieuwsverhaal, maar niet als hierom protesten worden georganiseerd tegen de bewoner. Ook moet Meta een manier vinden die slachtoffers van wie het thuisadres is gedeeld op het platform toelaat hun zaak beter uit te leggen aan het bedrijf.

Onafhankelijke toezichtraad

In de onafhankelijke toezichtraad van Meta zitten onder meer wetenschappers, mensenrechtenexperts en advocaten. Het Oversight Board werd eerder door Facebook opgezet als een soort hooggerechtshof dat moet bepalen of het sociale netwerk zijn regels goed toepast.

Meta heeft vorig jaar al advies gevraagd aan de raad wanneer deze privégegevens geplaatst mogen worden op Facebook en Instagram, waar het bedrijf ook eigenaar van is. Meta heeft nu 60 dagen om op de uitspraak van de raad te reageren.

