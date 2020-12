Facebook mag gegevens van privacyactivist Max Schrems niet langer verwerken. Ook moet het bedrijf Schrems inzicht geven in verzamelde data en een schadevergoeding van vijfhonderd euro betalen. Schrems heeft al aangekondigd in hoger beroep te gaan.

Schrems daagde Facebook voor de rechter nadat het socialemediabedrijf geen inzage wilde gegeven in alle gegevens die het over hem had verzameld. Het Weense Hooggerechtshof oordeelt nu dat Facebook Schrems alsnog inzicht moet geven in deze data. Het gaat daarbij specifiek om profielinformatie, een overzicht van content die de activist in het verleden heeft geliket, posts waarop hij heeft gereageerd, en de foto's en video's die hij op het netwerk plaatste. Facebook mag die gegevens bovendien niet langer verwerken, tenzij Schrems daar expliciet toestemming voor geeft.

Schadevergoeding

Schrems eiste een schadevergoeding van 500 euro voor emotionele schade die hij zou hebben geleden door onzekerheid over welke partijen toegang hebben tot zijn data. De rechter oordeelt dat dit bedrag gerechtvaardigd is en draagt Facebook op de schadevergoeding te betalen.

Daarnaast stelde Schrems dat Facebook geen toestemming heeft gevraagd om data van gebruikers te verwerken, iets wat onder de GDPR of AVG wel verplicht is. De socialemediareus zou deze toestemming onrechtmatig hebben verwerkt in zijn algemene voorwaarden; door die te accepteren geven gebruikers automatisch toestemming voor het verwerken van hun gegevens. De rechter stelt echter dat dit in de algemene voorwaarden helder en duidelijk wordt uitgelegd. Het contract is daardoor rechtmatig. Ook kan Facebook inkomsten genereren met behulp van de verzamelde data, wat de dataverwerking volgens de uitspraak noodzakelijk maakt.

Hoger beroep

Schrems is het niet eens met dit laatste oordeel en stelt dat de rechter onvoldoende oog heeft voor de impact van deze uitspraak. Zo vreest de privacyactivist dat Facebook bepaalde verplichtingen uit de AVG kan omzeilen, wat de bescherming van Europese gebruikers aantast. Schrems gaat daarom in hoger beroep tegen de uitspraak.

De uitspraak van het Weense Hooggerechtshof is te vinden op de website van nyob, de organisatie van Schrems.

In samenwerking met Dutch IT-channel.

