Facebook neemt duizend mensen aan in Ierland

Ierland is de Europese uitvalsbasis van Facebook. Er werken vandaag vierduizend mensen waaronder ingenieurs, juristen, marketing en sales. De duizend mensen die er dit jaar bijkomen zullen vooral ingezet worden om misbruik tegen te gaan.

"Facebook heeft het de afgelopen jaren moeilijk gehad, en dat is omdat we het beter moeten doen in het veilig houden van mensen op ons platform," zei COO Sheryl Sandberg bij de aankondiging volgens Reuters.

Vorig jaar raakte bekend dat Facebook een nieuw kantoorgebouw in Dublin zal leasen waar tot zevenduizend mensen terecht kunnen. Tegen 2022 zal dat volledig in gebruik zijn. Dat doet vermoeden dat het bedrijf op termijn nog meer mensen in het land wil aannemen.

De aankondiging komt er overigens gelijk met Salesforce, dat eind vorige week aankondigde dat het 1.500 mensen in Ierland zal aannemen in de komende vijf jaar. Ierland is al lange tijd een populaire bestemming als Europese uitvalsbasis voor Amerikaanse bedrijven. Dat heeft onder meer te maken met het voordelige belastingregime.