Oculus, het VR-dochterbedrijf van Facebook, gaat BigBox VR inlijven. Dat bedrijf uit het Amerikaanse Seattle is vooral bekend van Population One, een zogeheten VR battle royale-game.

BigBox VR gaat na de overname deel uitmaken van Oculus Studios. Het bedrijf laat via zijn blog weten dat er geen gevolgen zijn voor Population One, en dat de game op alle platforms zal blijven voortbestaan en regelmatig updates zal krijgen.

Onverminderde ondersteuning

De ontwikkelaar meldt verder dat het onverminderd het Steam + Occulus-platform zal blijven ondersteunen. Dat omvat diverse Steam VR-headsets, waaronder de HTC Vive en Valve Index. Er zijn bij BigBox VR ook 'veel andere projecten gepland', maar daar wil het bedrijf op dit moment nog geen details over kwijt.

'We kunnen bogen op een jarenlange succesvolle samenwerking met Oculus', licht BigBox VR de reden van de overname toe. 'Door deel te worden van dat bedrijf, zullen we in staat zijn om betere features te ontwikkelen en nog meer mensen met elkaar te verbinden via virtual reality en games'.

Facebook nam in het verleden al vaker VR-ontwikkelaars over, waaronder Oculus (2014), Beat Games (2019) en - in april van dit jaar nog - Downpour Interactive.

BigBox VR gaat na de overname deel uitmaken van Oculus Studios. Het bedrijf laat via zijn blog weten dat er geen gevolgen zijn voor Population One, en dat de game op alle platforms zal blijven voortbestaan en regelmatig updates zal krijgen.De ontwikkelaar meldt verder dat het onverminderd het Steam + Occulus-platform zal blijven ondersteunen. Dat omvat diverse Steam VR-headsets, waaronder de HTC Vive en Valve Index. Er zijn bij BigBox VR ook 'veel andere projecten gepland', maar daar wil het bedrijf op dit moment nog geen details over kwijt.'We kunnen bogen op een jarenlange succesvolle samenwerking met Oculus', licht BigBox VR de reden van de overname toe. 'Door deel te worden van dat bedrijf, zullen we in staat zijn om betere features te ontwikkelen en nog meer mensen met elkaar te verbinden via virtual reality en games'.Facebook nam in het verleden al vaker VR-ontwikkelaars over, waaronder Oculus (2014), Beat Games (2019) en - in april van dit jaar nog - Downpour Interactive.