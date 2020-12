Sociale media zoals Facebook, Youtube of Twitter kunnen voortaan in Rusland geblokkeerd worden als ze schuldig bevonden worden aan censuur van Russen of Russische media of discriminatie. Russische parlementsleden keurden daarover woensdag een wet goed.

Met de nieuwe wet moeten "beperkingen van de toegang tot informatie vanwege redenen die te maken hebben met nationaliteit, taal of oorsprong" gesanctioneerd worden, met "een gedeeltelijke of complete sluiting" van de bewuste sites. Diezelfde sancties zijn ook mogelijk als er gediscrimineerd wordt tegen de inhoud van Russische media.

De opstellers van de wettekst hadden eerder al aangegeven dat de wet zou kunnen worden gebruikt tegen buitenlandse diensten, zoals dus Twitter, Facebook en Youtube. Enkele Russische media beschuldigen die sites van "een twintigtal discirimnatiehandelingen" in 2020.

Twitter en Youtube gaven de profielen en video's van Russische overheidsmedia speciale disclaimers, en in juni kondigde Facebook aan hetzelfde te willen doen.

Moskou van zijn kant spande de voorbije jaren de vijs aan van het Russische internet, in naam van de strijd tegen extremisme en terrorisme. Volgens de Russische oppositie is dat echter vooral een poging om het debat onder controle te krijgen en kritische stemmen monddood te maken. Google kreeg daardoor te maken met boetes omdat ze inhoud die Moskou verboden had weigerde te verwijderen.

Het regime in Moskou gaf al verschillende keren te kennen te willen gaan voor een "soeverein internet", dat onafhankelijk kan werken als het land zou worden afgesneden van de belangrijkste servers, maar ook om de controle van Moskou op het web te versterken.

Met de nieuwe wet moeten "beperkingen van de toegang tot informatie vanwege redenen die te maken hebben met nationaliteit, taal of oorsprong" gesanctioneerd worden, met "een gedeeltelijke of complete sluiting" van de bewuste sites. Diezelfde sancties zijn ook mogelijk als er gediscrimineerd wordt tegen de inhoud van Russische media.De opstellers van de wettekst hadden eerder al aangegeven dat de wet zou kunnen worden gebruikt tegen buitenlandse diensten, zoals dus Twitter, Facebook en Youtube. Enkele Russische media beschuldigen die sites van "een twintigtal discirimnatiehandelingen" in 2020.Twitter en Youtube gaven de profielen en video's van Russische overheidsmedia speciale disclaimers, en in juni kondigde Facebook aan hetzelfde te willen doen.Moskou van zijn kant spande de voorbije jaren de vijs aan van het Russische internet, in naam van de strijd tegen extremisme en terrorisme. Volgens de Russische oppositie is dat echter vooral een poging om het debat onder controle te krijgen en kritische stemmen monddood te maken. Google kreeg daardoor te maken met boetes omdat ze inhoud die Moskou verboden had weigerde te verwijderen.Het regime in Moskou gaf al verschillende keren te kennen te willen gaan voor een "soeverein internet", dat onafhankelijk kan werken als het land zou worden afgesneden van de belangrijkste servers, maar ook om de controle van Moskou op het web te versterken.