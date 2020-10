Het beleid van Facebook maakt soms rare kronkels. Een Instagram-account die minderjarige jongens seksualiseert werd aanvankelijk niet geschrapt. Maar de Vlaamse satirische website De Raaskalderij werd wel verbannen.

Een account op Twitter met zo'n 2.500 legt zich toe op het posten van foto's van jongens in zwembroek of met weinig kledij. Foto's die individueel niet zo vreemd zijn, maar samen duidelijk inspelen op de seksualisering van kinderen. De reacties van gebruikers bevestigen dat.

De account werd opgemerkt en gerapporteerd door marketeer Gunther Malin. Maar Instagram, een dochterbedrijf van Facebook, liet weten dat er geen probleem is. De foto's schenden de voorwaarden van Instagram niet. Op Twitter riep hij op om de account massaal te rapporteren, maar aanvankelijk met dezelfde reactie: 'we hebben vastgesteld dat deze account waarschijnlijk niet in strijd is met onze richtlijnen voor de communitiy'.

#Instagram-account vol foto's van kinderen in zwembroekjes/in suggestieve houdingen/..., met in de comments een samenscholing van (anonieme) volwassenen die erop zitten te geilen: moet kunnen, volgens @instagram. "Account niet in strijd met onze richtlijnen." -- @ChildFocusNL pic.twitter.com/MoFoxdAAUW — Gunther Malin (@GuntherMalin) October 19, 2020

Later op de dag keerde Instagram alsnog zijn kar. Tegenover De Standaard zegt een woordvoerder van het bedrijf dat de account intussen wel is verwijderd en dat dit soort dingen niet thuishoren op het sociaal netwerk. Tegenover Data News voegt het bedrijf daar nog aan toe dat het een aanvullend onderzoek voert.

Satire wel geweerd

Maar waar Facebook enerzijds soms te laks is naar zeer dubieuze accounts, is het ook te streng voor anderen. Los van de pedofiele account op Instagram, werd recent ook de satirische website De Raaskalderij van Facebook gegooid. Volgens De Standaard zijn daarbij ook de persoonlijke accounts van twee van de vijf beheerders afgesloten.

In een reactie aan de krant zegt oprichter Stijn Van der Stockt dat de redenen onduidelijk zijn. Maar vermoedelijk ligt de oorzaak bij een post over het lockdownfeestje van Vlaams Belang parlementslid Dries Van Langehoven met een foto van de Ku Klux Klan. De post dateert van in mei, maar vorige week kreeg de site daar waarschuwingen over binnen. Al wordt ook niet uitgesloten dat de site wordt aanzien als verspreider van fake news.

Opmerkelijk: in beroep gaan bij Facebook lukt niet. Van der Stockt zegt aan De Standaard dat de beslissing kon aangevochten worden, maar in praktijk draaide dat uit op een melding dat Facebook momenteel door corona te weinig moderatoren heeft en dat de beslissing finaal is.

Data News vroeg Facebook om meer uitleg en of het voor dit soort werk ook werkt met Nederlandstalige Belgische moderatoren. Het sociaal netwerk bevestigt dat dit het geval is. Daarbij voegt het toe dat het momenteel bekijkt wat er aan de hand is rond de account van De Raaskalderij.

Update 15 uur:

Facebook laat weten dat de pagina intussen weer is hersteld. Een woordvoerder van het bedrijf laat ook weten waarom de pagina aanvankelijk was verdwenen.

'De pagina is ten onrechte offline gehaald nadat we hadden opgemerkt dat de pagina herhaaldelijk beelden had gepost van de Ku Klux Klan, een organisatie die verbannen is van Facebook en Instagram. We hebben onterecht geoordeeld dat deze posts in strijd waren met ons beleid ten aanzien van lof of steun voor een gevaarlijke organisatie. Na verdere analyse hebben we de pagina hersteld. Onze excuses voor het ongemak dat is veroorzaakt.'

