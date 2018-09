Facebook onderuit in België

De site werd kort voor de middag onbereikbaar. Verschillende gebruikers kunnen zowel via de app als op pc niet aan de site. Ook Facebook Messenger ondervindt problemen maar Instagram en Whatsapp werken wel zoals het hoort.

Facebook zelf heeft nog niet gecommuniceerd over eventuele problemen. Op Downdetector.com merken we wel dat het probleem zich in Europa vooral in België en specifiek Vlaanderen voordoet. Volgens die site zijn er ook storingen gemeld in San Francisco, Venezuela en een deel van Oezbekistan al is het niet duidelijk of die problemen met elkaar gelinkt zijn.