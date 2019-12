Facebook werkt aan een eigen besturingssysteem. Het gaat niet zozeer om een concurrent voor Android, al wil het bedrijf wel minder afhankelijk zijn van Google.

De plannen zijn nog relatief pril, maar volgens The Information is het een onderdeel van Facebook's plan om de komende jaren meer hardware uit te brengen. Daaronder vallen de VR-brillen van Oculus, maar ook een augmented reality bril die het bedrijf tegen 2023 op de markt zou brengen.

Het probleem voor Facebook is dat hun hardware vandaag draait op een aangepaste versie van Android, dat in handen is van concurrent Google. Mocht het ooit tot onenigheid komen tussen de twee, dan wil Facebook niet afhankelijk zijn van Google om haar eigen producten draaiende te houden.

"We willen er zeker van zijn dat de volgende generatie ruimte heeft voor ons. We denken niet dat we de marktplaats van concurrenten kunnen vertrouwen om te verzekeren dat dat het geval gaat zijn, dus gaan we het zelf doen," zegt Andrew Bosworth, Facebook's VP voor hardware, aan The Information.

Voor de ontwikkeling van het besturingssysteem heeft Facebook Mark Lucovsky aangesteld. Hij is een van de mensen die destijds Windows NT, het besturingssysteem van Microsoft, mee ontwikkelde.