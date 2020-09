Facebook overweegt te vertrekken uit Europa als het concern geen data van Europese gebruikers meer mag uitwisselen met de Verenigde Staten.

De dreiging komt er na een uitspraak van de Ierse privacywaakhond Data Protection Commission (DPA). Die riep Facebook onlangs op te stoppen met het delen van gegevens van Europeanen met de VS.

De Ieren doen dat op hun beurt nadat het Europees Hof van Justitie een verdrag over data-uitwisseling nietig verklaarde. In het zogeheten Privacy Shield staan afspraken over het delen van Europese data met de Amerikanen. In een reactie stelt Facebook nu dat het socialmediaplatform niet kan functioneren en geen diensten meer aan kan bieden als het verwerken van Europese data in de VS aan banden wordt gelegd.

In een reactie laat Facebook weten dat een mogelijk vertrek uit Europa geen dreigement is. Maar het concern stelt wel dat het, net als veel andere bedrijven en diensten, sterk afhankelijk is van de mogelijkheid om data te kunnen versturen tussen beide werelddelen.

Dat de Europese Unie in het geweer komt tegen het delen van data van Europeanen met de VS heeft te maken met het feit dat Europeanen niet goed beschermd worden als hun data eenmaal in handen is van de Amerikanen.

