Facebook heeft het account van Extinction Rebellion België gedurende drie dagen offline gehaald. De klimaatactiegroep meldt op zijn website dat een event dat al op 23 februari was aangemaakt, is bestempeld als 'aanzetten tot haat'.

Volgens Extinction Rebellion betrof het een oproep tot een betoging voor vrouwenrechten in Brussel in maart. 'We weten niet waarom dit event gerapporteerd werd. Er werd ons niet meegedeeld wat precies beledigend of aanstootgevend beschouwd werd aan de inhoud', aldus de klimaatactiegroep.

'We letten er steeds op dat we aan alle standaarden voldoen. We hebben nooit, en zullen nooit, inhoud posten die aanzet tot haat, seksisme of racisme. Dit zijn centrale waarden binnen onze organisatie', schrijft de organisatie verder. De organisatie begrijpt dan ook niet waarom de pagina offline gehaald werd, we kan uitsluitend concluderen 'dat dit erg op censuur lijkt'.

Extinction Rebellion meldt dat hun Facebook-pagina intussen weer online is, nadat die drie dagen was verdwenen. Dit is gebeurd zonder enige uitleg van Facebook.

