Facebook heeft een kritisch bericht van een gebruiker aangepast op aandringen van Singapore, meldden verschillende media. Alex Tan Zhi Xiang had geschreven dat Singapore sjoemelt met stemmen bij verkiezingen en dat een klokkenluider is opgepakt. Dat bericht is nepnieuws, vinden de autoriteiten.

Facebook laat zaterdag aan de BBC weten dat er een "rectificatie" is geplaatst van een post "die volgens de regering van Singapore valse informatie bevat". Wat er precies is aangepast is niet bekendgemaakt.

Alex Tan Zhi Xiang beheert de Facebookpagina States Times Review. Vorige week had hij daar over Singapore geschreven. Hij kreeg een opdracht van de regering van de stadstaat om het bericht aan te passen, maar dat weigerde hij. Tan zegt dat hij niet in Singapore woont en Australisch staatsburger is. Daarom stapte Singapore naar Facebook zelf.