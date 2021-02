Socialemediabedrijf Facebook wil met een eigen smartwatch de strijd met Apple en Google-dochter Fitbit aangaan. Dat schrijft de Amerikaanse nieuwssite The Information op basis van ingewijden.

Gebruikers van het slimme horloge zouden berichten moeten kunnen sturen via Facebook-diensten als Facebook, Messenger en WhatsApp. Ook krijgt het fitness- en gezondheidsfuncties.

Facebooks smartwatch zou op een opensourceversie van Googles besturingssysteem Android moeten draaien. Ook Facebooks slimme scherm Portal draait op dat besturingssysteem. Naar verwachting is voor de smartwatch wel een verbinding met een mobiele telefoon nodig.

Fitness-gadget

Het is de bedoeling dat gebruikers door de mogelijkheden van de smartwatch meer gebruik maken van Facebook-diensten. Zo zouden ze hun fitness-activiteiten kunnen delen met hun vrienden op Facebook. Ook zouden ze contact kunnen onderhouden met een persoonlijke trainer via bijvoorbeeld Messenger.

Apple is de grootste speler op de smartwatchmarkt met zijn Apple Watch. Volgens marktonderzoeker Above Avalon gebruiken 100 miljoen mensen een smartwatch van de iPhonemaker. Google had een aantal minder succesvolle slimme horloges onder eigen naam, maar rondde onlangs de overname van Fitbit af. Dat bedrijf maakt simpele fitnesstrackers, maar ook slimme horloges met veel meer mogelijkheden. Ook andere techbedrijven als Samsung en Huawei bieden eigen smartwatches aan.

