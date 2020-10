In een blog noemt Facebook zeven punten waarin de Netflix-documentaire The Social Dilemma fout zou zitten. De docu is zeer kritisch over de praktijken van Facebook en andere techreuzen, en legt bloot wat de negatieve gevolgen zijn van sociale media op de maatschappij.

Facebook stelt op de eerste plaats dat het geen producten creert met het doel om verslavend te werken, maar om 'waarde toe te voegen aan het leven van mensen'. Zo zou het bedrijf in 2018 het algoritme hebben aangepast om posts van vrienden en bekenden voorrang te geven boven die van virale video's van bedrijven of organisaties. Dit zou ervoor gezorgd hebben dat er in totaal 50 miljoen uur minder op het platform wordt besteed.

'De gebruiker is het product'

Een belangrijke claim van de documentaire is dat het sociale medium zelf niet het product is, maar dat jij als gebruiker het product bent omdat de informatie van jouw profiel wordt gebruikt om advertenties te verkopen. Daar brengt Facebook tegen in dat ze geen informatie vrijgeven die jou als persoon kan identificeren en dat hun advertentiemodel er juist voor zorgt dat kleine bedrijven, met kleine advertentiebudgetten, kunnen concurreren met grote ondernemingen.

Ook zou het algoritme van Facebook niet ontwikkeld zijn om de gebruiker 'gek' te maken en zo lang mogelijk op de app te houden, maar simpelweg om een betere gebruikerservaring te bieden. Het bedrijf benoemt daarbij nadrukkelijk dat ook Netflix over zo'n algoritme beschikt.

Fake news bestrijden

Daarnaast soms Facebook verschillende maatregelen op die genomen zijn om de privacy van gebruikers beter te beschermen, om polarisatie en populisme op het platform te verminderen, om de integriteit van verkiezingen te beschermen en om fake news te bestrijden.

Bekijk hieronder de trailer van The Social Dilemma.

