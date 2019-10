Facebook heeft weer tientallen Russische nepaccounts verwijderd. Die richtten zich op acht landen in Afrika, zoals Libië, Sudan, Ivoorkust, Kameroen en de Democratische Republiek Congo. Daar probeerden ze de meningen van mensen te beïnvloeden, zegt het techbedrijf.

Volgens Facebook werden de accounts aangestuurd door organisaties van Jevgeni Prigozjin. Hij is een zakenman die heel goed bevriend is met de Russische president Vladimir Poetin. Prigozjin zou onder meer de leider van het Internet Research Agency zijn, een beruchte 'trollenfabriek' uit Sint-Petersburg. Van daaruit zouden sociale media als Twitter en Facebook zijn overspoeld met verzonnen berichten van nepaccounts in de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016.

Het gaat in totaal om 66 accounts, 83 pagina's en elf groepen op Facebook en om twaalf accounts op Facebook-dochter Instagram. Die zijn geblokkeerd. De accounts hadden honderdduizenden volgers. Sommige accounts waren nep, maar Rusland zou ook gekaapte accounts van echte personen hebben gebruikt. De accounts deelden verzonnen verhalen, uitten kritiek op Frankrijk en de Verenigde Staten en deelden nieuwsberichten van Russische staatsmedia als Sputnik en RT.

Het Stanford Internet Observatory, een onderdeel van de Amerikaanse Stanford University, heeft onderzoek gedaan naar de beïnvloeding. Volgens de onderzoekers is de Russische campagne in Libië mogelijk uitgevoerd door de zogenoemde Wagner Group, een paramilitaire organisatie die onder meer in Oost-Oekraïne zou hebben gevochten. De Wagner Group zou banden hebben met Prigozjin. De beheerders waren erg actief. Alleen deze maand hebben de accounts al 8900 berichten geplaatst. Dat is bijna vier keer zo veel als tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen. De Russen zouden niet alleen Facebook, maar ook Twitter, WhatsApp en Telegram hebben gebruikt om hun boodschap te verspreiden.