Facebook zegt dat het een Russische operatie met als doel linkse kiezers in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk te beïnvloeden, heeft verijdeld.

Het medium Peace Data, dat op Facebook actief was, zou door de Russen zijn opgezet als pseudo-journalistiek platform, waarbij ook freelance journalisten werden ingehuurd om over Amerikaanse en Britse politiek te schrijven.

Volgens Facebook was Peace Data de spil in een operatie die er onder meer op was gericht om de aanstaande presidentsverkiezingen op 3 november te beïnvloeden. De website had 13 accounts en twee pagina's, die in mei waren opgetuigd en maandag werden verwijderd vanwege het gebruik van valse identiteiten en andere vormen van "gecoördineerd non-authentiek gedrag".

Facebook zegt dat het verbanden heeft gevonden tussen Peace Data en Russian Internet Research Agency, een bedrijf uit Sint-Petersburg dat volgens Amerikaanse inlichtingendiensten een sleutelrol speelde in het beïnvloeden van kiezers voor de verkiezingen in 2016.

Volgens onderzoekers richtte Peace Data zich met name op progressieve, linkse groepen in de VS en het VK. De website bracht berichten waarin een kritische toon werd aangeslagen over rechtse en centrumlinkse standpunten. In de VS werd "bijzondere aandacht besteed aan raciale en politieke spanningen".

Zowel president Donald Trump als de Democratische kandidaat Joe Biden werden negatief neergezet. Volgens de onderzoekers was het doel van de website om het linkse publiek weg te trekken uit het kamp van Biden.

Peace Data reageerde niet op een verzoek om commentaar en ook Russische overheidsfunctionarissen reageerden niet. Moskou heeft in het verleden altijd ontkend dat het verkiezingen probeert te beïnvloeden en zegt dat het zich niet bemoeit met de binnenlandse aangelegenheden van andere landen.

Een woordvoerder van de campagne van Trump zegt dat de president de verkiezingen dit jaar op eerlijke wijze gaat winnen. "Wij hebben geen buitenlandse interventie nodig en willen die niet", aldus de woordvoerder.

Twitter meldt dat het naar aanleiding van de operatie vijf accounts offline heeft gehaald die herleidbaar zijn naar de Russische overheid.

