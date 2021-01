Facebook betaalt miljoenen Amerikaanse gebruikers een schadevergoeding om een rechtszaak te schikken. De zaak draaide rond het verzamelen van gezichtsherkenningsgegevens.

In de staat Illinois, in de VS, krijgen miljoenen Facebook-gebruikers elk 340 dollar (omgerekend zo'n 280 euro) van de techgigant. Dat is het gevolg van een rechtszaak die enkele inwoners van de staat in 2015 tegen het sociale netwerk hadden aangespannen. Zij gaven toen aan dat de 'tagsuggesties', waarbij Facebook voorstelt om mensen in foto's te taggen, ingaat tegen een lokale wet.

Biometrische gegevens

Illinois heeft een van de strengste wetten op het verzamelen van biometrische gegevens, zeker in de Verenigde Staten. De wet vereist iemands geïnformeerde toestemming voordat data zoals vingerafdrukken, stempatronen, handen, gezichten en irisscans kunnen worden verzameld. Door gezichtsherkenning te crowdsourcen in de vorm van een tagfunctie, overtreedt Facebook die wet, zegt de aanklacht. De mensen op de foto hebben namelijk hun toestemming niet gegeven om 'herkend' te worden.

De wet legt boetes op van 1.000 dollar per overtreding, en de staat heeft zo'n zeven miljoen Facebook-gebruikers die door de functie getroffen zijn. Een veroordeling had het bedrijf dus een stevige duit kunnen kosten. Eerder pogingen om te schikken voor 550 miljoen dollar werden door de rechter afgewezen. Een nieuwe schikking van 650 miljoen dollar is nu goedgekeurd, en dat geld wordt verdeeld onder de 1,6 miljoen gebruikers die samen de rechtszaak aanspanden, en de advocaten.

