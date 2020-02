Facebook legt 550 miljoen dollar op tafel om een rechtszaak te regelen waarbij het zonder toestemming aan gezichtsherkenning deed. Net zoals bij de vorige schendingen belooft het bedrijf beterschap.

Het gaat om een class action rechtszaak (groepsrechtszaak) uit 2015 waarbij Facebook een wet in de Amerikaanse staat Illinois overtrad door biometrische data te verzamelen met behulp van gezichtsherkenning. Het gaat er over dat Facebook die data verzamelde om tagsuggesties te doen. Zo werden gebruikers herkend op basis van eerdere foto's die online stonden.

De schikking kwam naar boven in de resultaten van het bedrijf. Het gaat volgens Facebook om de grootste schikking ooit in een privacy-zaak. Al is dat zonder de vijf miljard dollar die het bedrijf betaalde aan de Amerikaanse FTC in de nasleep van het Cambridge Analytica schandaal waarbij de gegevens van 87 miljoen gebruikers werden doorgespeeld.

Afgelopen zomer weigerde het gerecht nog om de class action rechtszaak te verwerpen. Facebook was van oordeel dat het telkens om unieke claims van burgers ging, en dat er dus individuele rechtszaken nodig waren.

Facebook's topmanagement belooft dat er betere bescherming komt om privacybezorgdheden van gebruikers aan te pakken. Een belofte die het bedrijf al tenminste sinds 2008 bij elk privacyschandaal herhaalt en nog steeds bijzonder moeilijk na te komen blijkt.

