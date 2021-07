Facebook heeft rond de tweehonderd accounts geschrapt van Iraanse hackers die het gemunt hadden op werknemers van defensie- en ruimtevaartbedrijven.

Het bedrijf zegt dat de hackers zich voordeden als collega's van andere bedrijven, recruiters of journalisten om hun doelwitten te verleiden op links te klikken waarmee ze malware zouden installeren. Daarmee zouden de hackers inlogcodes en andere informatie kunnen achterhalen. De Iraniërs richtten zich vooral op Amerikaanse bedrijven, maar zochten ook slachtoffers in Europa.

Om geloofwaardig over te komen, maakten de hackers ook accounts aan op andere sociale media. LinkedIn zei meerdere accounts te hebben verwijderd en Twitter liet weten de melding van Facebook te onderzoeken. Google-moeder Alphabet heeft dubieuze berichten op Gmail geblokkeerd en Slack ondernam ook actie tegen de hackers die de berichten-app misbruikten.

Het bedrijf zegt dat de hackers zich voordeden als collega's van andere bedrijven, recruiters of journalisten om hun doelwitten te verleiden op links te klikken waarmee ze malware zouden installeren. Daarmee zouden de hackers inlogcodes en andere informatie kunnen achterhalen. De Iraniërs richtten zich vooral op Amerikaanse bedrijven, maar zochten ook slachtoffers in Europa.Om geloofwaardig over te komen, maakten de hackers ook accounts aan op andere sociale media. LinkedIn zei meerdere accounts te hebben verwijderd en Twitter liet weten de melding van Facebook te onderzoeken. Google-moeder Alphabet heeft dubieuze berichten op Gmail geblokkeerd en Slack ondernam ook actie tegen de hackers die de berichten-app misbruikten.