Facebook zegt dat het een doorbraak heeft gevonden bij het ontwikkelen van technologie die gedachten in tekst kan omzetten. De technologie moet in de eerste plaats lammen helpen communiceren, maar Facebook wil er ook gewoon een wearable van maken.

De doorbraak in kwestie komt er bij een studie van de Universiteit van Californië - San Francisco, die door de techgigant werd gesponsord. Neurowetenschappers proberen daar om, met behulp van machine learning, een algoritme te bouwen dat hersenactiviteit omzet in spraak of tekst. Facebook hoopt er uiteindelijk een draagbaar toestel mee te ontwikkelen dat tot honderd woorden per minuut kan verwerken.

...