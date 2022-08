Facebook stopt met 'Live Shopping', een dienst die mensen toeliet om via livestreams op het sociale netwerk hun producten te slijten. Ze sloegen niet aan in het Westen.

De techgigant startte in 2020 met Facebook Live Shopping, een systeem van livestreams waarin je producten kon aanbieden. De dienst kwam er naar het voorbeeld van de vooral in China bijzonder populaire livestream shoppingkanalen. Facebook Live Shopping stopt er op 1 oktober van dit jaar echter mee, zo schrijft Facebook in een blogpost. Facebook Live, de livestreamdienst, blijft wel bestaan, maar dan zonder de verkoopopties.

Volgens Facebook is consumentengedrag aan het veranderen richting korte video's. Het bedrijf zegt dan ook te focussen op dingen als Instagram Reels, iets wat het bij de kwartaalresultaten ook al herhaalde.

Lees ook: Omzet van moederbedrijf van Facebook daalt voor het eerst

De livestream shoppingdienst van Facebook is in ons land nooit gelanceerd, al hebben bedrijven als JBC en Damart wel met het systeem geëxperimenteerd op andere platformen. Voor Facebook moest de dienst in de Verenigde Staten het succes van livestream shopping in China proberen te evenaren. Dat lukte echter niet, omdat Westerse consumenten ogenschijnlijk geen nood hebben dan dit soort winkelervaring. Ook TikTok (onderdeel van het Chinese ByteDance) gaf eerder aan dat het een aangekondigde live shoppingdienst niet zal uitbouwen, na tegenvallende resultaten in het Verenigd Koninkrijk.

De techgigant startte in 2020 met Facebook Live Shopping, een systeem van livestreams waarin je producten kon aanbieden. De dienst kwam er naar het voorbeeld van de vooral in China bijzonder populaire livestream shoppingkanalen. Facebook Live Shopping stopt er op 1 oktober van dit jaar echter mee, zo schrijft Facebook in een blogpost. Facebook Live, de livestreamdienst, blijft wel bestaan, maar dan zonder de verkoopopties. Volgens Facebook is consumentengedrag aan het veranderen richting korte video's. Het bedrijf zegt dan ook te focussen op dingen als Instagram Reels, iets wat het bij de kwartaalresultaten ook al herhaalde. De livestream shoppingdienst van Facebook is in ons land nooit gelanceerd, al hebben bedrijven als JBC en Damart wel met het systeem geëxperimenteerd op andere platformen. Voor Facebook moest de dienst in de Verenigde Staten het succes van livestream shopping in China proberen te evenaren. Dat lukte echter niet, omdat Westerse consumenten ogenschijnlijk geen nood hebben dan dit soort winkelervaring. Ook TikTok (onderdeel van het Chinese ByteDance) gaf eerder aan dat het een aangekondigde live shoppingdienst niet zal uitbouwen, na tegenvallende resultaten in het Verenigd Koninkrijk.