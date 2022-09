De op zichzelf staande app houdt er mee op twee jaar na zijn introductie. Je zal hem niet meer kunnen vinden in de verschillende app stores.

Facebook Gaming, de alleenstaande gaming app van het gelijknamige sociale netwerk, stopt ermee op 28 oktober van dit jaar. De games van de app vind je nog wel in de Facebook app zelf. 'Ondanks dit nieuws, is onze missie om spelers, fans en makers te verbinden met de games waar ze van houden nit veranderd', zo staat in een banner die gebruikers te zien krijgen, 'Je zal je games, streamers en groepen nog altijd vinden wanneer je naar Gaming gaat in de Facebook app.'

De app werd twee jaar geleden, in april van 2020 gelanceerd als gamingplatform. Ze liet gebruikers naar gamestreamers kijken, games openen en deelnemen aan gaming groepen. Effectief gamen binnen de app lukte niet, omdat een app voor het verdelen van casual games tegen de regels van de Apple app store is.

Stoelendans

Het is niet helemaal duidelijk waarom de app nu verdwijnt, maar Facebook-moeder Meta is al een tijdje zijn kaarten aan het schudden. Mogelijk wil het bedrijf zich focussen op een nieuw livestreaming platform, Super, waarmee het al testen aan het uitvoeren is. Dat laatste moet Twitch achterna gaan en geeft influencers de kans om met livestreams geld te verdienen. Anderzijds verdwijnt de livestream shopping functies van Facebook dan weer op 1 oktober omdat Facebook nu wil focussen op TikTok-kloon Reels.

