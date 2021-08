De Amerikaanse regulator FTC zegt dat Facebook foutief verwijst naar een afspraak met de FTC om de accounts van onderzoekers te blokkeren om privacyredenen.

Facebook blokkeerde deze week de accounts van onderzoekers van de universiteit van New York. Het team onderzoekt advertenties op Facebook met een tool die de reclameblokken automatisch bijhoudt voor onderzoek. Facebook is daar niet mee opgezet en zegt dat de tool de privacy van gebruikers schendt, daarom schorste het de accounts waardoor het onderzoek moet worden stopgezet.

'Misleidende claims'

De actie kreeg flink wat kritiek en nu spreekt ook de Federal Trade Commission, de Amerikaanse regulator voor onder meer monopolies en consumentenzaken, Facebook tegen. Het sociaal netwerk wees voor de schorsing en vermeende privacyschending naar afspraken met de FTC waardoor het dat moest doen.

De FTC noemt dat 'misleidende claims'. In een brief aan CEO Mark Zuckerberg zegt Samuel Levine, het hoofd consumentebescherming van de FTC, dat dit niet het geval is.

Facebook heeft intussen haar bewering wel bijgestuurd door te zeggen dat het een afspraak heeft met de FTC om regels voor een privacyprogramma op te stellen en die regels zouden de onderzoekers geschonden hebben. Maar ook dat krijgt de nodige nuance van de FTC, dat duidelijk niet blij is dat Facebook hen zonder waarschuwing gebruikte als excuus.

Levine wijst er op dat Facebook pas vorige week had beloofd om op tijd en transparant te communiceren naar zijn organisatie over belangrijke ontwikkelingen 'Toch kreeg de FTC geen melding dat Facebook publiek onze afspraak zou betrekken om het stopzetten van academisch onderzoek te rechtvaardigen.'

Onderzoek wel toegestaan volgens FTC

Levine zegt ook expliciet dat de afspraak die de FTC met Facebook maakt helemaal geen excuus is om de onderzoekers te saboteren, zo is er in die afspraak rond privacyregels een uitzondering voor onderzoek ter goeder trouw.

'De FTC steunt initiatieven om een beter licht te werpen op vage zakelijke praktijken, zeker rond surveillance-gebaseerde advertenties. Hoewel het niet onze rol is om bij individuele disputen te bemiddelen, hopen we dat het bedrijf privacy, of de aanbevelingen van de FTC, niet gebruikt als voorwendsel om andere doelen te bereiken.'

Of eenvoudig samengevat: Facebook heeft in eerste instantie gelogen over de reden waarom het de onderzoekers schorste en de FTC zegt nu expliciet dat hun manier van onderzoeken wel degelijk is toegelaten volgens de afspraken met de regulator.

Laura Edelson, hoofdonderzoekster van het project, is blij met de steun van de FTC en hoopt dat Facebook hen nu opnieuw toelaat om advertenties te onderzoeken.

We're very gratified for the FTC's clarification that Facebook is not required to shut down our work under their consent decree. It's time for Facebook to reinstate our accounts and allow our research to continue. 1/2https://t.co/X3sqMwTN6L — Laura Edelson (@LauraEdelson2) August 6, 2021

