Facebook test een waarschuwingsfunctie om extremistisch gedachtegoed op te sporen en mensen de nodige informatie te verschaffen om hulp te kunnen zoeken. De test zorgde vrijdag voor ongerustheid bij de Amerikaanse Republikeinse partij.

Woordvoerder van Facebook Andy Stone geeft op Twitter aan dat het om een initiatief gaat om gewelddadig extremisme te bestrijden. Het 'Redirect Initiative' moet mensen die zoektermen intikken die gelinkt zijn aan haat of geweld leiden naar bepaalde bronnen, informatie en hulpverleningsgroepen.

Zo worden volgens Facebook opzoekingen gelinkt aan de blanke suprematie (white supremacy) in de Verenigde Staten omgeleid naar de groep Life After Hate, die mensen helpt om extreemrechtse groeperingen te verlaten.

yes, part of our ongoing Redirect Initiative work: https://t.co/62C5Cj1AUD https://t.co/RzcBzxgbMg — Andy Stone (@andymstone) July 1, 2021

Op screenshots van waarschuwingsberichten die op Twitter gedeeld werden, is te zien hoe Facebook ook vraagt aan de gebruikers of ze bezorgd zijn omdat iemand van hun vrienden een extremist aan het worden is, of zelf werden blootgesteld aan extremistisch gedachtegoed. De gebruikers hebben dan de mogelijkheid om op een link te klikken om hulp te krijgen, of om het pop-upbericht weg te klikken.

'Ik ben erg bezorgd door het feit dat sommige linkse technocraten een orwelliaanse omgeving creëren waar de mensen op een willekeurige manier monddood worden gemaakt of worden verbannen omdat ze iets zeggen dat de 'gedachtepolitie' niet graag heeft', reageerde Nick Freitas, een Republikein uit Virginia, op de waarschuwingsberichten die hij deelde op Twitter.

Fake news

Facebook en andere onlineplatformen staan onder druk om een einde te maken aan de verspreiding van fake news en andere berichten die geweld in de hand kunnen werken.

Het sociale netwerk heeft onlangs al zijn automatische tools versterkt die moderatoren helpen om uitwisselingen op de Facebookpagina's en -groepen beleefd te houden. De tools controleren of de berichten de regels rond welke inhoud aanvaardbaar is, respecteren.

Facebook verwijdert ook profielen die de regels niet respecteren. Zo werd het profiel van ex-president Donald Trump verwijderd nadat die begin januari zijn aanhangers aanmoedigde om het Capitool in Washington te bestormen.

