De onderzoeksafdeling van Facebook heeft een prototype voorgesteld van een zonnebrilachtig gadget waarmee virtual reality-beelden bekeken kunnen worden. De bril zou veel lichter en comfortabeler moeten zijn dan bestaande VR-brillen.

Volgens Facebook zijn bestaande VR-brillen zo log omdat er afstand tussen de lichtbron en de lens moet zitten. Door het gebruik van 'holografische' lenzen zou dat bij de nieuwe zonnebril niet nodig zijn.

Sleutelwerk

Het prototype kan alleen nog beelden in groentinten tonen en ook aan de weergave van diepte is nog sleutelwerk, meldt Facebook op zijn Research-webpagina. Het bedrijf wil op termijn volledige kleurendisplays in het gadget verwerken. Wanneer Facebook daarin slaagt, zou de bril door het verhoogde draagcomfort nieuwe toepassingen voor VR moeten bieden.

Facebook is overigens eigenaar van Oculus, dat VR-headsets maakt.

