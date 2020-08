Facebook is gestopt met de iOS-versie van Facebook Lite, een 'lichtere' variant van de social media-app die speciaal is ontwikkeld voor gebruikers van oude of goedkope smartphones en mensen in gebieden met een matig mobiel netwerk.

De Braziliaanse website MacMagazine ontdekte dat Facebook Lite plots niet meer te vinden was in de App Store voor iOS-toestellen. In de Play Store voor Android-gebruikers is de gestripte Facebook-toepassing wel nog aanwezig.

'Te weinig belangstelling'

Een woordvoerder van het sociale netwerk liet weten dat de iOS-versie wordt teruggetrokken omdat er te weinig belangstelling voor was. Een verklaring daarvoor kan zijn dat al wat oudere iPhones intussen krachtig genoeg zijn om de klassieke versie van de Facebook-app te draaien. Van veel spotgoedkope Android-telefoons kan dat niet worden gezegd.

Facebook Lite is sinds de zomer van 2015 ook beschikbaar in België, maar de iOS-versie verscheen pas in 2018, samen met een Lite-uitvoering van de chat-app Messenger. Die staat overigens wel nog steeds in de App Store voor iOS-toestellen.

