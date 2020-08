Op Facebook en Instagram zijn foto's en video's van een traditionele Zwarte Piet voortaan verboden. De huisregels van de sites zijn in die zin aangepast, zo meldt Facebook vandaag. Een alternatieve schoorsteenpiet, zonder de blackface-kenmerken, mag wel nog.

Facebook past het beleid rond discriminerende stereotypen wereldwijd aan na een proces van negen maanden, zo legden verantwoordelijken van het Amerikaanse bedrijf vandaag uit tijdens een persbriefing. 'We hebben gekeken naar verschillende perspectieven en we spraken met meer dan 60 organisaties en experten van over de hele wereld, onder wie mensenrechtenspecialisten en activisten.'

Belgen of Nederlanders waren daar niet bij. Gebruikers van Facebook en Instagram zullen afbeeldingen en video's van Zwarte Piet kunnen melden. Als het gaat om duidelijk zwart geschminkte gezichten, gecombineerd met andere stereotyperende kenmerken zoals een pruik met krullen of grote lippen, zullen de Facebook-medewerkers de afbeelding of video van het platform verwijderen. Een automatische proactieve opsporing via algoritmes staat nog niet op punt en wordt dus niet toegepast.

Volgens Facebook valt een stereotype 'blackface', en dus ook Zwarte Piet, onder discriminerende en kwetsende stereotyperingen. 'De blackface is wereldwijd een onderdeel van een doorlopende geschiedenis van dehumanisering en ontzegde burgerrechten', luidt het. Facebook beseft dat in België en Nederland niet iedereen het eens is over die benadering van Zwarte Piet, het hulpje van kindervriend Sinterklaas, maar noemt het "een principiële aanpak". 'En als mensen het er niet mee eens zijn, mogen ze dat ook zeggen.'

Neutrale nieuwsberichten over het debat mogen wel nog worden gedeeld, zelfs als er een afbeelding bij staat. De discussie voeren, kan dus nog, benadrukt het bedrijf. Wie ooit een foto deelde van Zwarte Piet, hoeft zich niet meteen zorgen te maken over zijn Facebook-account. Als iemand er melding van zou maken, zal Facebook de foto verwijderen zonder verdere gevolgen. 'Maar als iemand aanhoudend content deelt die in strijd is met onze regels, kunnen verdere sancties volgen en uiteindelijk de verwijdering van een account', luidt het. Naast de blackface-afbeeldingen verbiedt Facebook voortaan ook bepaalde Joodse stereotypen, zoals beweringen dat Joden de wereld regeren of de dienst uitmaken in belangrijke instituties wereldwijd. De Joodse stereotypen worden gebruikt om antisemitisme aan te wakkeren, redeneert Facebook.

