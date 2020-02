Facebook bant reclameboodschappen die de uitbraak van het coronavirus misbruiken om winst te boeken en zo consumenten misleiden. Dat heeft het bedrijf woensdag gemeld.

Facebook verbiedt met onmiddellijke ingang advertenties voor 'producten die naar het coronavirus refereren om zo paniek te zaaien of om te impliceren dat de producten het virus genezen of besmettingen kunnen tegengaan'. Het verbod geldt voor alle platformen van het bedrijf, met name Facebook, Instagram en WhatsApp.

Het gaat bijvoorbeeld om reclame voor mondmaskers die als enige nog beschikbaar zouden zijn en die garanderen dat ze de verspreiding van het virus tegengaan.

Door de paniek rond het Covid-19-virus kopen mensen massaal producten als mondmaskers of desinfecterende sprays aan, die trouwens vaak niet werken tegen het virus. Aanbieders van die spullen misbruiken deze stormloop om geld uit de epidemie te slaan. Woensdag nog raakte bekend dat op Amazon een doos mondmaskers werd aangeboden voor 95,50 euro, terwijl het product bij de apotheken verkocht wordt voor amper vier euro.

