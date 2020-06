Facebook heeft zijn marktmacht misbruikt bij het verzamelen van gebruikersgegevens. Dat heeft een Duitse rechtbank geoordeeld. De Duitse mededingingswaakhond haalt daarmee zijn slag thuis.

De uitspraak gaat in tegen het businessmodel van Facebook. De hoogste rechtbank in Karlsruhe zegt dat er geen twijfel over kan bestaan dat de netwerksite zijn dominante marktpositie misbruikt. Het bedrijf moet zich schikken naar strikte regels over hoe gebruikers gevolgd kunnen worden.

Zaak over keuzevrijheid

Een lagere rechtbank had een beslissing van de federale mededingingsautoriteit over het marktmisbruik eerst nog opgeschort, maar het federale hof heeft die beslissing nu ongedaan gemaakt. Dat betekent dat Facebook, op basis van de huidige gebruikersvoorwaarden, niet langer data van gebruikers mag verzamelen over zijn verschillende diensten heen en die combineren met data van derden.

De zaak gaat over keuzevrijheid voor de consument. Wie nu een account aanmaakt op Facebook, moet akkoord gaan dat zijn gegevens ook worden verzameld via Whatsapp, Instagram en andere apps. Volgens Facebook is die datacombinatie in het voordeel van consumenten, bijvoorbeeld omdat de advertenties daardoor beter aansluiten bij hun interesses.

De beslissing van de rechtbank is tijdelijk, want de zaak keert nu terug naar de regionale rechtbank in Düsseldorf voor een finale beslissing.

