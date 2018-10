Facebook verliest opnieuw gebruikers in Europa

De kassa rinkelt opnieuw ten hoogte van Menlo Park, waar het hoofdkwartier van Facebook staat. De omzet steeg naar 13,7 miljard dollar, 33 procent meer dan een jaar eerder. Het internetconcern haalt het overgrote deel van de reclame-inkomsten (92 procent) uit mobiele advertenties. De nettowinst ging met 9 procent omhoog tot 5,1 miljard dollar.

De kwartaalresultaten geven ook een blik in het aantal gebruikers. Het aantal maandelijkse gebruikers klom in september op jaarbasis met 10 procent tot gemiddeld 2,27 miljard. Dagelijks maken bijna 1,5 miljard mensen gebruik van Facebook, een toename van 9 procent ten opzichte van vorig jaar. Die groei zit wel vooral in nieuwe markten, zoals Azië. In de Verenigde Staten en Canada, waar Facebook veel meer verdient aan iedere gebruiker, bleef de toename beperkt.

In Europa zijn er meer gebruikers die hun Facebook-account afsluiten dan dat er nieuwe bijkomen: het aantal maandelijks actieve gebruikers in onze regio krimpt van 377 naar 376 miljoen. Die kentering was vorig kwartaal al ingezet. Facebook gaf toen de schuld aan de GDPR.