Facebook gaat in de Verenigde Staten de identiteitscontrole voor politieke advertenties verder verstrengen. Eerdere pogingen bleken nog steeds omzeilbaar.

Wie naar aanleiding van de Amerikaanse presidentsverkiezingen op Facebook en Instagram wil adverteren, moet zijn identiteit laten verifiëren om als 'bevestigde organisatie' te worden gelabeld.

Facebook wil met de maatregel voorkomen dat mensen met slechte bedoelingen misleidende advertenties posten, die soms lijken te komen uit andere hoek. Naar aanleiding van de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen in 2018 verstrengde het de aanpak al waarbij adverteerders hun identiteit moesten laten controleren.

Maar het moet gezegd worden dat die aanpak niet waterdicht was. Ondanks pogingen van Facebook toonden verschillende Amerikaanse media aan dat het systeem te omzeilen was en hoewel Facebook acties onderneemt tegen valse adverteerders, bleef het probleem bestaan.

Momenteel wordt het systeem enkel in de Verenigde Staten uitgerold. Facebook bekijkt land per land wat het met dergelijke regels doet. Zo is de database met politieke advertenties, die Facebook doorzoekbaar maakt naar aanleiding van de Europese verkiezingen, ook in Europa uitgerold.