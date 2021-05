Facebook heeft naar eigen zeggen meer dan 18 miljoen misleidende coronaberichten verwijderd van zijn platforms als Facebook en Instagram. De berichten zouden het covid-19-beleid van het techconcern hebben geschonden.

Facebook kreeg eerder kritiek op de manier waarop zijn sociale platforms werden gebruikt om angst over vaccins en desinformatie over het virus te verspreiden. Daarop nam Facebook een aantal maatregelen om te voorkomen dat valse informatie wordt gedeeld. Recidivisten werden van de platforms geweerd. Ook verwees Facebook gebruikers door naar een centraal covid-19-informatiecentrum.

De cijfers over de periode tot april werden deze week vrijgegeven als onderdeel van een regulier rapport over het handhaven van de gemeenschapsnormen. Facebook zei in dat rapport dat het 8,8 miljoen keer optrad tegen gevallen van pestgedrag en intimidatie op Facebook. Op Instagram ging het om 5,5 miljoen vergelijkbare voorvallen.

