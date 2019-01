Facebook verwijderde 37 pagina's bij gemeenteraadsverkiezingen

Sociaalnetwerksite Facebook heeft in totaal 37 pagina's en 9 accounts offline gehaald in de periode rond de Belgische lokale verkiezingen van 14 oktober. Dat blijkt uit een verslag van Facebook over hoe het de Europese richtlijn naleeft rond desinformatie, dat door de Europese Commissie gepubliceerd werd.