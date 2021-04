Facebook heeft vorig jaar terecht een filmpje over Zwarte Piet verwijderd. De gebruiker die het filmpje had geplaatst ging tegen het deleten in beroep, maar een raad van beroep van het platform stelde Facebook in het gelijk. Volgens deze Oversight Board is de zwarte schmink van Zwarte Piet een 'schadelijk racistisch stereotype'.

Het filmpje van 17 seconden, dat op 5 december vorig jaar was geplaatst, laat een klein meisje zien dat Sinterklaas en twee Zwarte Pieten ontmoet. Facebook verwijderde het filmpje een dag later als 'hate speech'. Facebook heeft bepaald dat filmpjes en foto's van Zwarte Piet alleen mogen worden geplaatst om de praktijk te veroordelen of om mensen te informeren, en de raad van beroep vindt dat terecht. Wel noemen de interne toezichthouders Zwarte Piet 'een culturele traditie die door veel Nederlanders zonder racistische bedoelingen wordt gedeeld'.

De Oversight Board was niet unaniem. Een minderheid vindt dat het wel kwetsend is als blanke mensen zich zwart schminken (blackface), maar dat het niet automatisch schadelijk is, en dat ook 'onaangename' dingen op Facebook moeten kunnen worden geplaatst.

Facebook heeft de Oversight Board vorig jaar in het leven geroepen. De leden moeten als een soort rechtbank beoordelen of Facebook zijn eigen regels goed heeft toegepast. De raad telt twintig leden, onder wie de Deense oud-premier Helle Thorning-Schmidt en Nobelprijswinnares Tawakkol Karman. Het is niet bekendgemaakt wie wat vonden in de Zwarte Piet-zaak.

