Facebook heeft een serie accounts verwijderd van mensen rond de Duitse beweging 'Querdenken' die zich tegen het coronabeleid in Duitsland keert.

Het Amerikaanse socialemediabedrijf kondigde aan harder op te treden tegen gebruikers die het platform of de maatschappij schade kunnen toebrengen. De accounts van Querdenken ("Lateraal Denken") zelf blijven in stand.

Het gaat vaak om netwerken van gebruikers die het beleid van Facebook systematisch schenden, aldus een woordvoerder. Er zou onder meer sprake zijn van desinformatie rond gezondheid en aanzetten tot geweld. Het aantal verwijderde accounts op Facebook en Instagram is kleiner dan 150.

