Facebook heeft in de VS enkele events op haar platform verwijderd. Het ging om protesten die oproepen om massaal samen te komen tegen de quarantainemaatregelen in het land.

"Tenzij de overheid het event verbiedt op dit moment, laten we het toe op Facebook. Voor dezelfde reden worden events die tegen de overheidsrichtlijnen rond social distancing ingaan niet toegelaten," zegt een woordvoerder van Facebook aan de BBC.

Het gaat om events die het beleid rond social distancing schenden en oproepen om samen te protesteren. Maar het verwijderen kreeg ook al kritiek, zo sprak de zoon van president Donald Trump over een schending van vrije meningsuiting.

Afgelopen week waren er al heel wat demonstranten en grootschalige overtredingen in de staten Michigan, Minnesota en Virginia. De VS heeft momenteel de hoogste dodentol door het coronavirus, maar veel inwoners zien de maatregelen, die doorgaans veel later in voege zijn gegaan dan in Europese landen, niet zitten.

Opgezet spel

Een opmerkelijke trend bij dit soort events is dat ze lijken te groeien uit een burgerinitiatief, maar dat in praktijk niet zijn. Zo merkte twitteraar Erin Gallagher al op dat drie van de grootste groepen tegen de quarantaine, in Pennsylvania, Wisconsin en New York, worden beheerd door de gebroeders Dorr, een familie die wel vaker spontaan ogende protesten organiseert.

3 of the largest "against the quarantine" Facebook groups are admin'ed by the Dorr family, right-wing grifters who apparently do this a lot. There's a website (https://t.co/t6UD3YWKhx) and a Facebook page (https://t.co/o2UEC9VEXK) dedicated to exposing them. h/t @apokerplayer pic.twitter.com/Iak21e3LUu — Erin Gallagher (@3r1nG) April 19, 2020

