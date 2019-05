Facebook heeft meer dan honderd valse pagina's, groepen en accounts verwijderd in Rusland. Dat maakte de sociaalnetwerksite maandagavond bekend. Facebook hield eerder ook al grote kuis in andere landen, zoals Iran.

Facebook verklaarde dat het in Rusland twee operaties ontdekt heeft, die niet aan elkaar gelinkt zijn en die bedoeld waren om gebruikers te misleiden.

Een van de twee bestond uit 97 accounts, pagina's en groepen die gelieerd waren aan de situatie in Oekraïne. Zij werden allemaal verwijderd, verklaarde Facebook-manager Nathaniel Gleicher.

De mensen achter de pagina's gebruikten valse accounts om de pagina's te organiseren en te voeden, maar ook om andere gebruikers aan te moedigen op zich in te schrijven voor een andere site.

De pagina's hadden elk ongeveer 34.000 volgers en 86.000 gebruikers hadden zich bij minstens een van de groepen aangesloten. 'We hebben enkele van deze accounts kunnen identificeren dankzij een diepgaand onderzoek van de accounts die we eerder dit jaar hadden verwijderd voor de verkiezingen in Oekraïne', verduidelijkt Gleicher.

Daarnaast zijn nog 21 Facebook- en Instagram-accounts verwijderd. Die verspreidden inhoud met betrekking tot Oostenrijk, Duitsland, Spanje, Oekraïne, het Verenigd Koninkrijk en de Baltische staten.

Facebook laat weten dat het de informatie heeft gedeeld met de juridische autoriteiten.