Meta, het moederbedrijf van onder meer Facebook en Instagram, heeft een netwerk met nepinformatie aangetroffen op zijn socialmediakanalen en heeft dat netwerk uitgeschakeld.

Volgens het bedrijf zijn zeker veertig nepaccounts, pagina's en groepen verwijderd, die erop waren gericht valse informatie over Oekraïne te verspreiden.

Het bedrijf zei maandag ook een aantal Oekraïense publieke figuren te hebben geïdentificeerd van wie socialmedia-accounts zijn aangevallen door een Russische groep met de naam Ghostwriter. Die hackersgroep staat erom bekend desinformatie te verspreiden en wordt vaker verantwoordelijk gehouden voor cyberaanvallen op parlementsleden, regeringsfunctionarissen, journalisten en maatschappelijke organisaties. Een handjevol accounts zou daadwerkelijk door Ghostwriter zijn gecompromitteerd.

Meta zei dat de hackers hebben geprobeerd via de accounts YouTube-video's online te plaatsen waarin de Oekraïense troepen als verzwakt worden afgeschilderd.

Het bedrijf zegt sinds de Russische inval in Oekraïne een opleving te zien in het bestoken van Oekraïense socialmediagebruikers met nepinformatie en in het aantal pogingen om Oekraïense accounts te kapen.

