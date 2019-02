Facebook verwijdert opnieuw valse accounts uit Iran

Dat zei Facebook-manager Nathaniel Gleicher donderdag. Het ging onder meer over onderwerpen als het conflict tussen Israëli's en Palestijnen, en de proxy-oorlogen in Syrië en Jemen.

Facebook zou 365 accounts verwijderd hebben, 262 pagina's en 162 Instagram-profielen. Sommige waren al actief sinds 2010, Ongeveer 2 miljoen gebruikers waren minstens op één pagina geabonneerd. Bij Instagram zouden 240.000 gebruikers op minstens één account van de fotodienst geabonneerd geweest zijn. Er werd ongeveer 27.000 dollar uitgegeven aan advertenties op de Facebook-platformen.

Het internetnetwerk verwijderde vorig jaar al valse accounts en pagina's in verband met Iran. Facebook identificeert de zogenoemde 'niet authentieke' accounts en pagina's via hun gedragspatronen en niet via hun inhoud, zei Gleicher. Het netwerk werkte daarvoor samen met andere platformen.