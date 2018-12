Facebook verzamelt ook info van Tinder en Grindr

Het Duitse mobiele beveiligingsbedrijf Mobilsicher stelde de praktijk vast en schat dat ongeveer dertig procent van de apps op Android zo'n verbinding hebben. Zodra de app wordt opgestart wordt er verbinding gemaakt met Facebook en de app blijft data doorsturen over het gebruik ervan.

Of anders gezegd: Facebook weet hoe vaak je naar rechts veegt en wanneer en hoe lang je chat op Grindr en Tinder, maar ook in welke mate je apps gebruikt die moslims gebruiken om te bidden, of katholieken om de bijbel te lezen. Ook de zwangerschapsapp Pregancy+ geeft die info door.

Facebook bevestigt aan Mobilsicher dat het de data van die apps gebruikt om gerichte advertenties aan te bieden.

Gratis tools in ruil voor data

Het Duitse bedrijf weet ook waarom zoveel ontwikkelaars de functionaliteit hebben ingebouwd. Facebook biedt een gratis analytics tool aan in de vorm van een ontwikkelaarskit (SDK). Dat geeft app-bouwers inzicht in hun eigen app: hoe ze wordt gebruikt, wat wordt aangetikt, waar gebruikers afhaken, dingen die de gebruikservaring kunnen verbeteren.

Het beveiligingsbedrijf polste bij enkele ontwikkelaars naar hun bevindingen en kreeg te horen dat de ontwikkelaars er van uit gingen dat de info die hun app naar Facebook stuurt geanonimiseerd wordt. Dat klopt grotendeels niet. De data wordt gekoppeld aan je uniek advertentie-id: je profiel waarop het platform zich baseert om je persoonlijke advertenties voor te schotelen.