Meta Platforms, het moederbedrijf van Facebook, is aangeklaagd door twee gebruikers voor het stiekem omzeilen van een beveiliging van Apple op iPhones. Volgens de aanklacht heeft het bedrijf hiermee regelgeving tegen het verzamelen van persoonlijke gegevens geschonden.

De zaak draait om een beveiliging die Apple vorig jaar lanceerde om iPhone-gebruikers te beschermen tegen het volgen van hun internetactiviteit. De zaak werd ingediend bij de rechtbank in San Francisco. Vorige week werd een soortgelijke klacht ingediend bij dezelfde rechtbank.

De zaken zijn gebaseerd op een rapport van dataprivacyonderzoeker Felix Krause. Volgens hem plaatsen Facebook en Instagram-apps bepaalde codes op websites die door gebruikers worden bezocht. Dit zou ze in staat stellen om 'alles wat je op een website doet' bij te houden, inclusief het typen van wachtwoorden. In een reactie op het rapport heeft Meta toegegeven dat de Facebook-app de browseractiviteit controleert, maar ontkende dat het illegaal gebruikersgegevens heeft verzameld.

De zaak draait om een beveiliging die Apple vorig jaar lanceerde om iPhone-gebruikers te beschermen tegen het volgen van hun internetactiviteit. De zaak werd ingediend bij de rechtbank in San Francisco. Vorige week werd een soortgelijke klacht ingediend bij dezelfde rechtbank.De zaken zijn gebaseerd op een rapport van dataprivacyonderzoeker Felix Krause. Volgens hem plaatsen Facebook en Instagram-apps bepaalde codes op websites die door gebruikers worden bezocht. Dit zou ze in staat stellen om 'alles wat je op een website doet' bij te houden, inclusief het typen van wachtwoorden. In een reactie op het rapport heeft Meta toegegeven dat de Facebook-app de browseractiviteit controleert, maar ontkende dat het illegaal gebruikersgegevens heeft verzameld.