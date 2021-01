Facebook is niet van plan het geblokkeerde account van president Donald Trump weer vrij te geven. Operationeel directeur Sheryl Sandberg zei maandag tijdens een conferentie dat ze blij was dat ze maatregelen tegen Trump hebben genomen.

De Amerikaanse president kan volgens haar met klachten terecht bij de onafhankelijke toezichtraad van het sociale medium. De schorsing van Trump op Facebook gold in eerste instantie voor onbepaalde tijd en minimaal tot na de inauguratie van aankomend president Joe Biden op 20 januari, liet oprichter Mark Zuckerberg eerder weten.

Bestorming Capitool

Na de bestorming van het Capitool door de aanhangers van Trump en de daaropvolgende berichten die de president verstuurde, hebben socialemedia maatregelen tegen Trump genomen. Op zijn geliefde berichtendienst Twitter is hij inmiddels permanent verbannen.

Socialemedia liggen zelf ook onder vuur, omdat ze te weinig gedaan zouden hebben tegen opruiende teksten in aanloop naar de rellen in Washington. Andere critici vinden dat Twitter, Facebook en andere socialemedia een zittend president niet mogen censureren.

